В Молдавии будут штрафовать за ношение Георгиевской ленты

Власти страны предупредили об этом в преддверии Дня Победы

В День Победы в Молдавии будут штрафовать людей, которые наденут ношение Георгиевскую ленту. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил глава молдавского правительства Дорин Речан.

Политик заявил, что "эти символы запрещены, их использование будет санкционировано", а молдавское Министерство внутренних дел разработает регламент наказания за ношение ленты.

Речан также заверил, что решение Конституционного суда Молдавии об оправданности наказания лишь в случаях прославления военной агрессии и военных преступлений "не меняет ничего", сообщает РИА Новости.

В России 25 апреля стартовала акция ко Дню Победы "Георгиевская ленточка". Она проводится во всех регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Раздавать ленточки в этом году будут более 30 тысяч волонтеров.

29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о признании Георгиевской ленты символом воинской славы. За публичное осквернение символов воинской славы России физическим лицам грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

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