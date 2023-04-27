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В Молдавии будут штрафовать за ношение Георгиевской ленты

14:21
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Власти страны предупредили об этом в преддверии Дня Победы

В День Победы в Молдавии будут штрафовать людей, которые наденут ношение Георгиевскую ленту. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил глава молдавского правительства Дорин Речан.
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Политик заявил, что "эти символы запрещены, их использование будет санкционировано", а молдавское Министерство внутренних дел разработает регламент наказания за ношение ленты.

Речан также заверил, что решение Конституционного суда Молдавии об оправданности наказания лишь в случаях прославления военной агрессии и военных преступлений "не меняет ничего", сообщает РИА Новости.

В России 25 апреля стартовала акция ко Дню Победы "Георгиевская ленточка". Она проводится во всех регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Раздавать ленточки в этом году будут более 30 тысяч волонтеров.

29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о признании Георгиевской ленты символом воинской славы. За публичное осквернение символов воинской славы России физическим лицам грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

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