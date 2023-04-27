Страны СНГ решили продвигать русский язык как второй язык общения

Для этого разработана специальная стратегия

Русский язык с учетом глобализационных процессов будет испытывать конкуренцию со стороны других иностранных языков на пространстве СНГ, особенно английского и китайского. Такое заявление сделал в четверг, 27 апреля, заместитель генерального секретаря Содружества Даурен Абаев.

Он подчеркнул, что русский язык служит связующей нитью, которая позволяет жителям СНГ лучше понимать друг друга, укреплять неформальные связи и культуры. Однако в некоторых странах Содружества вопрос языковой политики имеет неоднозначный и многосложный характер, признал Абаев.

Поэтому была разработана Стратегия развития русского языка на пространстве СНГ, которая подразумевает его продвижение как второго язык общения, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что на Западе предпринимают попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, всего русскоязычного контента в интернете. Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, свою историю, подчеркнул политик.

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