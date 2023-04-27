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ВМФ России нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ

14:47
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Все цели достигнуты

Российские военные ночью нанесли удар по пунктам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности с кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

Разгром пунктов дислокации ВСУ пресек выдвижение морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.

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