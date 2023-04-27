ВМФ России нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ

Все цели достигнуты
Российские военные ночью нанесли удар по пунктам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности с кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
Разгром пунктов дислокации ВСУ пресек выдвижение морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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