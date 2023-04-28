Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака

Львам стоит отказаться от алкоголя и общения с незнакомцами, а Рыбам - защищать свои границы

Овны

День принесет соблазнительное предложение, которое окажется фейком. Смотрите сегодня на мир сквозь увеличительное стекло, а не через любимые розовые очки.

Тельцы

Не удивляйтесь, если дома вам что-то покажется странным. Кстати, события дня могут подсказать, подходит вам нынешнее место жительства или нет.

Близнецы

Даже не пытайтесь разобраться, что в сегодняшнем потоке информации правда, а что нет. Заранее примите решение не верить всему, что узнаете. Иногда сомнения на пользу.

Раки

Неприятности угрожают финансовой сфере – могут исчезнуть средства с карты или вы потратите больше, чем хотели. Контролируйте счет и ограничьте себя в тратах.

Львы

Соединение двух Лун - обычной и Черной - сделает день мистическим из-за искушений и странных совпадений. Откажитесь от алкоголя и общения с незнакомцами.

Девы

Главное астрологическое событие дня происходит в соседнем знаке, значит, касается и вас. Проживите день осознанно – это поможет избежать негатива.

Весы

Друзья познаются именно в такие дни - кто-то из них может проявить себя не лучшим образом. Делайте выводы, но не озвучивайте их, а оставьте при себе.

Скорпионы

Продолжается период неопределенности на работе. Следите за тем, чтобы ваши поступки были этичными: обман и нечестная игра сейчас могут только навредить.

Стрельцы

Ваш организм может отреагировать на события дня головной болью, повышением температуры или тошнотой. Причина – стресс или усталость, берегите себя.

Козероги

Если вас угораздит влюбиться сегодня, то звезды заранее предупреждают – ничего хорошего из этого не выйдет. Так что лучше займитесь каким-нибудь делом!

Водолеи

Оберегайте сегодня свой дом от негативных воздействий. Особенно осторожными нужно быть с гостями – лучше не пускать в дом незнакомых людей.

Рыбы

На работе могут произойти мелкие неприятности. Старайтесь держать себя в рамках, но не забывайте защищать свои границы – кроме вас этого никто не сделает.

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