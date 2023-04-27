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Швеция назначила нового посла в России

14:56
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Новый дипломатический представитель прибудет в Москву в августе

Правительство Швеции назначило главу шведской дипмиссии в Вашингтоне Карин Улофсдоттер новым послом в России. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали в шведской правительственной канцелярии.
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Действующий посол Швеции в России Малена Морд возглавляет дипмиссию с 1 сентября 2019 года. В августе ей на смену приедет Улофсдоттер, сообщает ТАСС.

Отношения России и Швеции обострились из-за активной поддержки Стокгольмом Киева и реализации шведскими властями антироссийских санкций. Кроме того, в мае 2022 года Швеция подала заявку на вступление в НАТО, хотя пока процесс затормозился из-за разногласий между Стокгольмом и Турцией.

Посольство России в Швеции ранее отмечало, что "новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера".

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Карин Улофсдоттер
Карин Улофсдоттер
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