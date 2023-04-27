МИД России запретил США посещать Гершковича из-за невыдачи россиянам виз

Американская сторона не пустила российских журналистов на мероприятия Совбеза ООН

Министерство иностранных дел России вызвало старшего дипломата американской миссии в Москве. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Американскому дипломату был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

В МИД предупредили, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется. С учетом действий Вашингтона Москва отклонила запрос посольства США на консульское посещение американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщается на официальном сайте министерства.

В апреле Россия занимает председательствующий пост в Совете Безопасности ООН. Однако члены российской делегации долго не могли получить американские визы для посещения мероприятий в Нью-Йорке, а представители СМИ России вовсе были лишены возможности въезда в Соединенные Штаты.

В российском МИД заявили, что журналисты столкнулись с настоящим геноцидом и непрерывным давлением со стороны Вашингтона, а также пообещали ответные меры.

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