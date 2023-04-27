Мэрия Праги заявила об атаке "русских хакеров"

Онлайн-службы городской администрации не работают

Сайт пражской мэрии не работает, онлайн-трансляция заседаний администрации столицы Чехии недоступна. Власти Праги заявили, что их атаковали "русские хакеры".

"IP-адрес атаки находится в России, и российские хакеры уже провели его "авторизацию", - сообщил журналистам представитель мэрии Иржи Кароли.

По словам чешского чиновника, администрация сейчас выясняет, какая именно хакерская группа стоит за нападением на мэрию, анализируется техника атаки. Ликвидация последствий вмешательства, по данным Кароли, займет немало времени. Уточняется, что на серверы пражской администрации произведена так называемая DDoS-атака - целенаправленная перегрузка серверов большим количеством запросов, передает РИА Новости.

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