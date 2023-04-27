ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мэрия Праги заявила об атаке "русских хакеров"

15:16
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Онлайн-службы городской администрации не работают

Сайт пражской мэрии не работает, онлайн-трансляция заседаний администрации столицы Чехии недоступна. Власти Праги заявили, что их атаковали "русские хакеры".

Хакеры Killnet предложили НАТО выкупить секретные материалы
Хакеры "положили" сайт Европарламента

"IP-адрес атаки находится в России, и российские хакеры уже провели его "авторизацию", - сообщил журналистам представитель мэрии Иржи Кароли.

По словам чешского чиновника, администрация сейчас выясняет, какая именно хакерская группа стоит за нападением на мэрию, анализируется техника атаки. Ликвидация последствий вмешательства, по данным Кароли, займет немало времени. Уточняется, что на серверы пражской администрации произведена так называемая DDoS-атака - целенаправленная перегрузка серверов большим количеством запросов, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Хакер
Хакер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.