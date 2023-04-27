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На АЭС "Аккую" началась загрузка ядерного топлива

17:45
  • четверг
  • 27 апреля 2023

На станции будет четыре реактора

Знаменательное событие для Москвы и Анкары. В четверг началась загрузка ядерного топлива в первый энергоблок турецкой атомной электростанции "Аккую", которая возводится по российскому проекту при участии госкорпорации "Росатом".

Сейчас это крупнейшая ядерная стройка на планете. Её площадь 10 тысяч квадратных метров. Всего на станции будет 4 реактора. А когда работы полностью будут закончены, АЭС обеспечит 10 процентов энергопотребления всей Турции, сообщает "ТВ Центр".

В торжественной церемонии по видеосвязи приняли участие президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

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