Последние данные о ситуации в Артемовске

ВСУ несут большие потери

Этой ночью российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ. Все назначенные цели поражены. Таким образом была сорвана попытка противника выдвинуть свои подразделения в районы боевых действий. В частности, подкрепления не дождались националисты в Артемовске. Сегодня наши военные взяли под огневой контроль последнюю дорогу, которую радикалы могли использовать для подвоза амуниции и боеприпасов в город.

С окраин Артемовска по соседним Богдановке, Константиновке, Часову Яру плотно работает российская артиллерия. Это пригородные поселки, куда все последние недели отступали боевики. И где, говорят военные, генштаб ВСУ собирает силы для контрнаступления. Вчера и сегодня активно перебрасывают наемников. В основном, поляков. Но сформировать полноценный плацдарм не дают батареи десантников. Каждый день на воздух взлетают склады с боекомплектом, горючим и места дислокации.

В самом Артемовске штурмовые группы вышли и закрепились около важного перекрестка. На стыке улиц Чайковского и Юбилейной. То есть сегодня остатки ВСУ в городе оказались разрезаны. Это еще не окончательный "котел", говорят военные. Но получать подкрепление боевики точно не смогут.

Высокие потери подтверждают и сами националисты. Вот все, что осталось от казармы ВСУ (см. видео). Точный удар из реактивных установок разнес опорный пункт буквально на кирпичи.

Впрочем, и за окраинами положение боевиков не лучше. Приходится отсиживаться в траншеях, по колено в воде и грязи. В этой слякоти окапываться не реально. Только утонешь еще сильнее. Да и российские минометчики не дают высовываться.

Каждый день в освобожденных районах саперы обезвреживают десятки мин, оставленных боевиками. Причем, едва ли не все - натовские. На участках от Авдеевки до Угледара, где сейчас российские морпехи и мотострелки теснят радикалов, ликвидированы как минимум пять диверсионных групп. Четыре из них засекли с беспилотников. И накрыли залпами реактивных установок. Еще одна попала в засаду российских снайперов. Показательно - целую группу в ловушку заманили всего двое российских бойцов. А огонь вели с дистанции в полтора километра.

Сегодня власти ДНР сообщили, что участь остатков гарнизона ВСУ в Марьинке, по сути, предрешена. Под огневой контроль российской артиллерии взяты все позиции боевиков. Из 59 городских кварталов в 50 сопротивление националистов сломлено. И сейчас там ведут зачистку морские пехотинцы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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