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В Германии разгорается новый шпионский скандал

18:16
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Американцы в очередной раз нарушили слово

Фраза "обещать - не значит жениться" в контексте американских спецслужб играет новыми красками. Как сотрудники АНБ ни пытались клятвенно заверить всех, что прослушка своих же коллег по коалиции осталась в прошлом, их вновь поймали за руку. Причём, в качестве объекта для шпионажа оказались ни много ни мало ближайшие на европейском континенте партнёры Соединённых Штатов - Германия. Доказательства оказались в ведении сразу двух крупнейших немецких СМИ: газеты Zeit и телеканала ARD. И исходя из обнародованных данных, Вашингтон излишне интересовался итогами встреч официальных лиц бундестага с представителями китайской делегации.

Согласно исследованиям журналистов, содержание американских записей подозрительно близко соответствует содержанию самого разговора. Минобороны, впрочем, пока предпочитают хранить красноречивое молчание. Комментировать, как американцы в очередной раз нарушили данное почти десять лет назад слово Ангеле Меркель, никто из немецкой политической элиты не спешит.

В данном случае важна чёткая формулировка. Мол, обещание Обамы тогда относилось лично к фрау канцлерин, а на остальных чиновников и не распространялось. Как бы то ни было, что бы не обещал 44-й президент США, пока был у власти, на его преемников это не распространяется.

Некоторые политики бундестага оперативно призвали к расследованию, пока, правда, осторожно и робко. Ругаться с Вашингтоном Берлину сейчас не время. В американских СМИ о шпионском скандале предсказуемо - ни строчки. В колыбели демократии и свободы слова - как США сами себя олицетворяют - по факту царят совсем не либеральные порядки.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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