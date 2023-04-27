RMF FM: найденная в Польше "ракета" была учебной мишенью

Обломки воздушного объекта обнаружили 27 апреля

Объект, обломки которого нашли в Польше, являлся, вероятнее всего, мишенью для учений польских военных. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказала радиостанция RMF FM.

По сведениям журналистов, военнослужащие ВС Польши сами установили эту мишень и использовали ее при проведении тренировочных стрельб. Комментарии официальных польских ведомств на эту тему пока не поступали.

Ранее власти Польши сообщили об обнаружении в окрестностях населенного пункта Замость обломков некоего "воздушного военного объекта". Предполагалось, что обломки принадлежат ракете "земля-воздух" без боеголовки, при этом на находке якобы были обнаружены надписи на русском языке.

Находка привлекла повышенное внимание, поскольку в ноябре 2022 года в Польше упали обломки ракеты украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. При этом погибли два человека.

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