Путин разрешил исключения в ответных санкциях по Украине

Правительство получило право делать такие исключения

Президент России Владимир Путин наделил федеральное правительство правом делать временные исключения в применении ответных санкций против украинских компаний и граждан. Документ опубликован в четверг, 27 апреля.

Речь идет о специальных экономических мерах, введенных российскими властями в 2018 году в ответ на недружественные действия Украины. Под их действие подпадают свыше 900 физических и более 80 юридических лиц Украины.

Делать исключения из санкций можно в том случае, если речь идет о правоотношениях, возникших с 22 октября 2018 года.

Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания.

Москва неоднократно предупреждала авторов антироссийских санкций о том, что они негативно скажутся на государствах, которые их вводят. Власти России предпринимают ответные шаги для защиты национальной экономики и граждан.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что "к такому безумному напору санкций", который был обрушен на Россию, подготовиться было невозможно. Тем не менее, страна выстояла благодаря опыту противодействия кризисам и сбалансированной политике российских властей.

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