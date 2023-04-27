ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин одобрил старт программы долгосрочных сбережений россиян

15:57
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Это позволит гражданам создать финансовую подушку безопасности

Старт новой программы долгосрочных сбережений россиян одобрен на заседании российского правительства. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, граждане получат возможность создать финансовую подушку безопасности и получить в будущем дополнительный доход.

Кабмин предложил повысить НДФЛ для уехавших россиян
В кабмине допустили введение рассрочки на покупку жилья

В соответствии с новой инициативой, граждане смогут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, после чего перевести в него уже имеющиеся пенсионные накопления либо перечислить взносы. Фонд займется инвестированием этих средств.

Накопления россиян будут защищены - такой же системой, которая действует при открытии вкладов. При этом страховая сумма в два раза больше – 2,8 миллиона рублей. Эти средства в течение первых трех лет будут софинансироваться государством, которое будет добавлять к сбережениям до 36 тысяч рублей в год, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Деньги
Деньги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.