Кабмин одобрил старт программы долгосрочных сбережений россиян

Это позволит гражданам создать финансовую подушку безопасности

Старт новой программы долгосрочных сбережений россиян одобрен на заседании российского правительства. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, граждане получат возможность создать финансовую подушку безопасности и получить в будущем дополнительный доход.

В соответствии с новой инициативой, граждане смогут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, после чего перевести в него уже имеющиеся пенсионные накопления либо перечислить взносы. Фонд займется инвестированием этих средств.

Накопления россиян будут защищены - такой же системой, которая действует при открытии вкладов. При этом страховая сумма в два раза больше – 2,8 миллиона рублей. Эти средства в течение первых трех лет будут софинансироваться государством, которое будет добавлять к сбережениям до 36 тысяч рублей в год, передает ТАСС.

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