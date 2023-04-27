Об этом рассказал глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев

Россия сейчас является самым крупным в мире экспортёром минеральных удобрений. В четверг об этом доложил Владимиру Путину глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

По его словам, Россия обогнала США по производству минеральных удобрений, выйдя на второе место в мире после Китая. За последние десять лет российские компании нарастили производство на 40 процентов - до 55 миллионов тонн, отмечает "ТВ Центр".

При этом Гурьев назвал приоритетом российский внутренний рынок. Страна полностью обеспечена удобрениями. Он рассказал президенту о ближайших планах развития отрасли.

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