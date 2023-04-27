ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия обогнала США по производству минеральных удобрений

18:06
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Об этом рассказал глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев

Россия сейчас является самым крупным в мире экспортёром минеральных удобрений. В четверг об этом доложил Владимиру Путину глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

По его словам, Россия обогнала США по производству минеральных удобрений, выйдя на второе место в мире после Китая. За последние десять лет российские компании нарастили производство на 40 процентов - до 55 миллионов тонн, отмечает "ТВ Центр".

При этом Гурьев назвал приоритетом российский внутренний рынок. Страна полностью обеспечена удобрениями. Он рассказал президенту о ближайших планах развития отрасли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Андрей Гурьев
Владимир Путин и Андрей Гурьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.