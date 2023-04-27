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В Москве наградили сотрудников "ТВ Центра"

18:18
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Медали вручил глава Департамента СМИ и рекламы столицы

В Москве в четверг чествовали сотрудников нашего телеканала, удостоенных указом президента орденов и медалей. Награды вручал руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Иван Шубин.

Орденов Дружбы удостоены заместитель гендиректора, главный продюсер "ТВ Центра" Алексей Кондулуков и политический обозреватель Дирекции информационных программ Александр Панюшкин.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени вручена главе юридической дирекции Игорю Ерёмину. Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени награждены специальный корреспондент Дирекции информационных программ Лилия Акиньшина, политический обозреватель Вера Кузьмина, ведущий программы "Город новостей" Ольга Оксенич и заместитель главы Дирекции интернет-вещания Татьяна Павлова.

Поздравляя лауреатов, Игорь Шубин отметил, что заслуженные ими награды особенно ценны в то непростое время, которое переживает страна.

"Когда представляются люди к наградам, рассматривается вся их деятельность, все их перспективы. Поэтому у вас они замечательные, я желаю вам всего самого лучшего", - заявил Иван Шубин.

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