Сотни боевиков ВСУ уничтожены за сутки в районе Артемовска

Также ликвидирована станция контрбатарейной борьбы

Потери ВСУ в районе Артемовска (Бахмута) за сутки превысили 400 человек. О ситуации в зоне специальной военной операции на Украине рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - заявил Конашенков на брифинге.

По данным Минобороны, российские штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами Артемовска. Их поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск, сковывая противника на северной и южной окраинах. Кроме того, в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр ударами авиации и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника.

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