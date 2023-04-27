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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

16:57
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Лидеры России и Турции говорили по телефону

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и перспективы зерновой сделки. В телефонном разговоре турецкий лидер также выдвинул идею создания рабочей группы для мирного урегулирования украинского конфликта, передает телеканал TRT.

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Владимир Путин, в свою очередь, пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления. Телеканал отмечает, что турецкий лидер поддерживает контакты с президентами России и Украины, призывая к переговорам и предлагая посредничество Анкары в этом вопросе.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на энергоблок № 1 турецкой АЭС "Аккую". В церемонии приняли участие гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и  генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, сообщает пресс-служба Кремля. Гросси отметил, что АЭС и через 100 лет будет вырабатывать электроэнергию.

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