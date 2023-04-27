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Путин раскрыл содержание разговора с Эрдоганом

17:25
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Главное - экономика и торговля

Развитие двусторонних отношений стало главной темой состоявшихся 27 апреля телефонных переговоров президентов России и Турции. Содержание беседы с Реджепом Тайипом Эрдоганом раскрыл Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую".

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"Естественно, помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы обсуждали и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений и в этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей", - рассказал российский лидер.

Главное, отметил Путин, это дальнейшее углубление взаимодействия в экономике и торговле. Также важно стимулирование роста двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 миллиарда долларов.

Путин подчеркнул: Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе. В то же время, заметил российский лидер, газ сегодня – продукт дорогой и цена на него будет только расти. Так что, когда "Аккую" заработает на полную мощность, Россия будет поставлять меньше природного газа в Турцию, приводит слова Путина ТАСС.

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