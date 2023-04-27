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ВКС России взорвали главную крепость ВСУ в Артемовске

18:01
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Здание было основной украинской оборонительной позицией в этом районе

Основная оборонительная позиция ВСУ в Артемовске (Бахмуте) уничтожена бомбовым ударом российской авиации. Бомба разрушила главную крепость Вооруженных сил Украины – укрепленное десятиэтажное здание.

Сотни боевиков ВСУ уничтожены за сутки в районе Артемовска
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Кадры последствий удара российской авиации, разрушившего десятиэтажное здание на юго-западе Артемовска, показал Telegram-канал "Военкоры Русской Весны". В сообщении военкоры ссылаются на немецких военных аналитиков.

Военкоры ранее публиковали кадры многоэтажных зданий в Артемовске, превращенных в крепости боевиками ВСУ. Это мощные укрепления с огневыми точками в квартирах, бомбоубежищами в подвалах и наблюдательными позициями для корректировки огня на крышах.

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