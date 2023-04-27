ВКС России взорвали главную крепость ВСУ в Артемовске

Здание было основной украинской оборонительной позицией в этом районе

Основная оборонительная позиция ВСУ в Артемовске (Бахмуте) уничтожена бомбовым ударом российской авиации. Бомба разрушила главную крепость Вооруженных сил Украины – укрепленное десятиэтажное здание.

Кадры последствий удара российской авиации, разрушившего десятиэтажное здание на юго-западе Артемовска, показал Telegram-канал "Военкоры Русской Весны". В сообщении военкоры ссылаются на немецких военных аналитиков.

Военкоры ранее публиковали кадры многоэтажных зданий в Артемовске, превращенных в крепости боевиками ВСУ. Это мощные укрепления с огневыми точками в квартирах, бомбоубежищами в подвалах и наблюдательными позициями для корректировки огня на крышах.

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