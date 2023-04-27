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Завод строительных конструкций горит в Кургане

18:41
  • четверг
  • 27 апреля 2023

К тушению привлекли работников нескольких предприятий

Работники нескольких предприятий Кургана привлечены к тушению пожара на заводе "Курганстальмост". По данным единой дежурно-диспетчерской службе города, около расположенного на окраине предприятия горят электроопоры. Зафиксированы возгорания и в других частях города – в частности, в микрорайонах Утяк и Зайково.

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"Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров", - написал в Telegram губернатор Курганской области Вадим Шумков.

О нескольких крупных пожарах в Курганской области стало известно 27 апреля. В частности, ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. По последним данным, загорелись 20 жилых домов и 20 нежилых построек, а также сухая растительность на площади 80 гектаров. В округе введен режим ЧС. В некоторых районах Кургана идет превентивная эвакуация жителей, передает "Интерфакс".

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