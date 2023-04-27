Путин оценил роль Эрдогана в строительстве АЭС "Аккую"

Атомная станция - это принципиально новый этап сотрудничества

Важное события для Москвы и Анкары. В четверг началась загрузка ядерного топлива в первый энергоблок турецкой атомной электростанции "Аккую", которая возводится по российскому проекту при участии "Росатома". Это крупнейшая ядерная стройка на планете. После ввода в строй АЭС обеспечит 10 процентов энергопотребления всей Турции. В торжественной церемонии по видеосвязи приняли участие президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в этот же день лидеры провели телефонный разговор, обсудив развитие всего комплекса российско-турецких отношений.

На АЭС "Аккую" поднят флаг мирного атома. Это вместе сделали три местных жителя разного возраста - как символ связи поколений. При участии лидеров России и Турции на площадке прошла торжественная церемония в честь завоза на первый блок станции ядерного топлива.

За передачей ядерного сертификата лидеры наблюдали по видеосвязи. В Турции все ждали появления Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее сообщалось, что накануне президент Турции отменил ряд мероприятий из-за недомогания. Но торжественную церемонию на первой в стране АЭС не пропустил. От имени всех граждан своей страны он поблагодарил Владимира Путина – впрочем, строительство АЭС - это и личная заслуга Эрдогана.

"Возведение в Турции первой атомной станции и фактически создание с нуля новой передовой высокотехнологичной отрасли – это ещё один убедительный пример того, как много вы, господин президент Эрдоган, делаете для своей страны, для роста её экономики, для всех турецких граждан. Хочу сказать прямо: вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идёте к их осуществлению", - отметил Путин.

Атомная станция, которую строят по российским технологиям, это принципиально новый этап сотрудничества. Турция - страна НАТО, которая, впрочем, на первое место ставит собственные интересы. АЭС для Анкары - "вековая мечта" и часть большой стратегии развития энергетического сектора. Например, только на импорте газа Турция будет экономить в год полтора миллиарда долларов.

"Россия, безусловно, продолжит надёжно обеспечивать Турцию энергетическими ресурсами, прежде всего, природным газом. Кстати говоря, после того, как "Аккую" заработает на полную мощность, мы, конечно, меньше будем, наверное, поставлять природного газа в Турцию. Это дорогой продукт сегодня и будет только дорожать, ну а Турция будет пользоваться преимуществом державы, которая имеет собственную атомную энергетику, а атомная энергетика, как известно, одна из самых дешёвых", - сказал Путин.

Первый реактор запустят в следующем году. Станция "Аккую" рассчитана на 80 лет бесперебойной работы и спроектирована под российские топливо. Его производят в Новосибирске. Соблюдая секретность, топливные модули партиями сейчас перевозят в Турцию. На самолетах или морских судах. Для годовой работы одного энергоблока требуется несколько десятков тонн низкообогащённого урана.

Завезенное ядерное топливо будет находится в специальном хранилище. Следующий этап - загрузка стержней в первый реактор. Но уже сегодня АЭС "Аккую" официально получила ядерный статус. А Турция вошла в список стран, обладающих технологией мирного атома.

Кстати, хранилище ядерного топлива - пока единственное здание, которое здесь имеет законченный вид. В этом же стиле будет выполнены облицовка блоков и всех остальных объектов. "Аккую" - самая современная и самая безопасная АЭС в мире - сооружение станции ведется при чётком соблюдении правил и рекомендаций МАГАТЭ.

На торжественной церемонии присутствовал глава организации Рафаэль Гросси. Он заявил, что МАГАТЭ поддерживает проект. И действительно - ядерной стройке не помешала ни пандемия, ни внешнеполитическое давление западных стран.

"Все блоки электростанции будут вводиться в эксплуатацию постепенно до 2028 года. Эта электростанция обеспечит 10 процентов потребления электроэнергии в нашей стране. После ввода в эксплуатацию полной мощности ежегодно будет вырабатываться около 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии", - сказал Эрдоган.

Перед торжественной церемонией лидеры России и Турции провели обстоятельные телефонные переговоры. Взаимный товарооборот за год превысил 62 миллиарда долларов и обе страны заинтересованы в увеличении этих объемов. Москва и Анкара обсуждают создание в Турции газового хаба для торговли с другими странами. А в ближайшее время Россия отправит сюда крупную партию строительных материалов. Они нужны для ликвидации последствий землетрясения. Отношения России и Турции - это не просто выгодный бизнес, но и бескорыстная готовность помочь друг другу.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр

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