Путин и Собянин посетили индустриальный парк "Руднёво"

К концу 2024 года там планируют создать около шести тысяч рабочих мест

В четверг глава государства Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили индустриальный парк "Руднёво". Это одна из шести столичных площадок, которая считается особой экономической зоной. В нескольких корпусах на площади более 120 тысяч создан центр беспилотного авиастроения. Здесь аппараты проектируют и выпускают. Причём, некоторые модели беспилотников уже активно используют вахтовики на крайнем севере.

Сергей Собянин показывает Владимиру Путину макет индустриального парка "Руднёво". Это огромная территория площадью 45 гектаров - с учетом развития. 18 производственных корпусов, включая опытное производство и конструкторское бюро.

"Сегодня то, что происходит, это новая индустриализация Москвы. С 18-го года объем промышленного производства вырос почти в половину. Это не считая Московского НПЗ. С ним рост в два раза. Произошла коренная реорганизация", - отметил Собянин.

В Руднёво уже разворачивают свои мощности 17 компаний, большая часть из них выпускает беспилотные летательные аппараты. Также здесь будут собирать крылья для российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. К концу 2024 года здесь планируют создать около 6 тысяч рабочих мест. Людям будет удобно сюда добираться, объясняет Сергей Собянин. Рядом открыты две станции метро "Котельники" и "Некрасовка". А ещё - Московский скоростной диаметр. Появление новых вакансий очень важно для спального района, в котором проживает около полумиллиона человек.

Рядом с производством - экспозиция. Аналоги одной из моделей уже несколько месяцев выполняет официальные рейсы на Ямале. Беспилотник ВТ-440 курсирует между базой "Полярная" и нефтегазовым месторождением, где работают вахтовики. Ежедневно доставляет инструменты, продукты, корреспонденцию. Максимально на борт – вернее, в подвесной контейнер, можно загрузить до 100 килограммов.

"Мы взлетаем, через 120 километров осуществляем посадку. Дело в том, что там "зимник" работает только зимой. Соответственно сейчас он заканчивается. А в межсезонье там только вертолетное сообщение. И поэтому такая доставка небольших грузов по массе - очень хорошее подспорье для наших нефтяников, наших месторождений", - рассказал Евгений Сиваев, заместитель директора НПК "Беспилотные авиационные и морские системы".

Крейсерская скорость воздушного судна - 150 километров в час. Масса – почти полтонны. Двигатель мощностью 115 лошадиных сил безотказно работает в условиях крайнего севера: сильных ветров и метелей. Конструкторы и инженеры тщательно просчитывают конфигурацию каждой модели под выполнение конкретной задачи. Впрочем, в России уже созданы дроны-"многостаночники".

Беспилотный вертолет SH-450 считается воздушным универсалом. Все зависит от подвешенного внизу оборудования. Если это оптико-электронная система, то машину можно использовать при проведении поисково-спасательных работ. Также внизу можно закрепить специальные противопожарные сферы и задействовать беспилотник в тушении лесных пожаров. Третий вариант: закрепить внизу контейнер и возить на вертолете грузы.

Новые резиденты "Руднёво" планируют наладить выпуск медицинских изделий, разработки и производства электрооборудования. Также в "Руднёво" уже собирают банкоматы из полностью отечественных комплектующих.

"Перспективы очень радужные, рынку это нужно. Соответствует требованиям и ожиданиям. Все банки, которые это видели, все хотят иметь это у себя в парке. В течение трех лет мы планируем заместить западные аналоги на 100 процентов", - отметил Роман Рис, руководитель и владелец группы компаний BFS.

Сегодня в столице действуют шесть площадок особой экономической зоны. Там работают уже более 200 компаний, ежегодно их количество увеличивается на 10-15. Предприятия, получившие статус резидента, освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. А ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Кроме того, для них будет действовать режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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