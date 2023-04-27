Об этом сообщил Михаил Мишустин

Правительство утвердило программу развития новых регионов. Об этом на заседании кабмина рассказал премьер Михаил Мишустин.

Ряд законодательных актов уже принят. И теперь практически заново предстоит выстраивать системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта. Особое внимание будет направлено на благосостояние и защиту граждан новых регионов.

Также на заседании обсудили программу инфраструктурных бюджетных кредитов и поддержку агронауки. Правительство выделит 2 миллиарда рублей на НИИ, которые работают в сфере биологической промышленности птицеводства и семеноводства.

Ещё одна важная тема - долгосрочное сбережение граждан. С помощью негосударственных пенсионных фондов россияне смогут создать для себя так называемую "финансовую подушку безопасности".

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