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Правительство утвердило программу развития новых регионов

22:27
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Правительство утвердило программу развития новых регионов. Об этом на заседании кабмина рассказал премьер Михаил Мишустин.
Мишустин потребовал оперативно снабжать бойцов СВО всем необходимым

Ряд законодательных актов уже принят. И теперь практически заново предстоит выстраивать системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта. Особое внимание будет направлено на благосостояние и защиту граждан новых регионов.

Также на заседании обсудили программу инфраструктурных бюджетных кредитов и поддержку агронауки. Правительство выделит 2 миллиарда рублей на НИИ, которые работают в сфере биологической промышленности птицеводства и семеноводства.

Ещё одна важная тема - долгосрочное сбережение граждан. С помощью негосударственных пенсионных фондов россияне смогут создать для себя так называемую "финансовую подушку безопасности".

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