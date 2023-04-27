Завершился 45-й Московский международный кинофестиваль

В столице подводят его итоги

Вручением главных наград - статуэток Святого Георгия - в столице сегодня завершился 45-й юбилейный Московский международный кинофестиваль. Всего в его программе было представлено 202 фильма, в том числе 30 премьер, из более чем 60 стран - Швеции, Болгарии, Дании, Таиланда, Норвегии, Португалии, Саудовской Аравии, Колумбии. Церемония закрытия фестиваля прошла сегодня вечером в театре "Россия" - на ней огласили имена победителей.

Ценители киноискусства затаили дыхание - вот-вот начнется итоговый вечер главного события - 45-го по счету юбилейного Московского международного кинофестиваля. Его гости - звезды больших экранов, уже появились на красной дорожке.

Погода благоволит к самым открытым и лёгким нарядам. Дамы подбирали особенные украшения и платья. На площадках кинофестиваля всю неделю шли нестандартные фильмы со всего света- от Аргентины и Перу до Индии, Китая и стран Ближнего Востока. Уровень картин юбилейного смотра, по оценке экспертов, беспрецедентно высокий.

"Кино живо, к нам приехали многие страны. Мы вне изоляции", - говорит Ирина Безрукова.

По традиции в жюри фестиваля - крупнейшие кинематографисты мира, и этот год не стал исключением - судейскую комиссию основного конкурса возглавил индийский режиссёр Рахуль Равель. Задача стояла непростая - на победу претендовали 11 фильмов, в том числе две российские картины. Приз зрительских симпатий завоевала мексиканская лента "Чёрная Луна" о протесте маленького городка, который изменил судьбу всех его жителей.

В этом году многие фестивальные ленты объединяет внимание к проблемам молодежи и разрыву между поколениями. "Много лет не было фильмов о подростках, на этом фестивале есть. Уровень хороший", - сказала актриса Елена Борщёва.

За призы документального конкурса боролись семь проектов, в том числе три российских, и победил один из них - "История российских тюрем. Владимирский централ" Юлии Бобковой. Ради материала съемочная группа провела на самой суровой зоне восемь дней.

А главный приз - статуэтка золотого Святого Георгия - уедет в Бразилию. Лучшей была признала трагическая история "Три брата".

В четверг вечером гости смотрят фильм-закрытие - испанскую спортивную драму "42 секунды" об Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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