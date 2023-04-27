В Берлине возмутились введенной Киевом цензурой для западных журналистов

Украинские власти пытаются контролировать всю уходящую на Запад информацию

Киев стремится к тому, чтобы действия ВСУ в западных СМИ были представлены только в выгодном свете. С этой целью украинские власти всю поступающую в СМИ информацию о боевых действиях на Украине, выяснили немецкие СМИ.

"Стоит опасаться, что цензура на Украине еще больше затруднит получение объективной картины происходящего. Кажется, освещаться ожидаемое контрнаступление будет непосредственно из Киева", — пишет немецкая газета Der Freitag.

Издание отмечает, что командование ВСУ ограничило работу журналистов на фронте и в прифронтовых районах. На некоторые территории репортеров допускают только в сопровождении военных, в других и вовсе запрещено работать. При этом Киев и Вашингтон постоянно называют разные даты начала анонсированного контрнаступления – что, по мнению экспертов, может быть частью кампании по дезинформации.

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