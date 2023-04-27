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Разведчики ВС России захватили американский БТР М113

20:09
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Теперь машину будут использовать в боях с ВСУ

Разведчики ВС России под Донецком захватили американский бронетранспортер. БТР М113 участвовал в ночном штурме российских позиций, однако в итоге остался без экипажа.

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Во время штурма по БТР ударили из гранатомета, машине повредило гусеницу. Экипаж покинул машину и попытался отступить, но был уничтожен, приводит РИА Новости рассказ одного из участников событий.

По словам военнослужащего, при ближайшем рассмотрении установили, что подбит М113. Солдат заявил, что машина теперь будет работать на российские войска, воевать с ВСУ.

Разведка подтверждает, что украинские войска готовятся к контрнаступлению. Наблюдатели фиксируют переброску большого числа бензовозов и личного состава.

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