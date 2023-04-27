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Вашингтон теряет контроль над киевским режимом

20:41
  • четверг
  • 27 апреля 2023

США с трудом удерживают Украину от углубления кризиса

Вашингтон теряет контроль над Киевом. Амбиции украинских спецслужб могут усугубить украинский кризис, заявил аналитик Марк Галеотти.

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"Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых расширением конфликта, но не всегда это увенчивается успехом", — пишет Галеотти в статье для британского издания The Spectator.

В материале упоминается глава украинского разведуправления Кирилл Буданов, который намеревался к годовщине начала спецоперации России на Украине устроить атаки на российские города. Автор отмечает, что тут пришлось вмешаться украинскому лидеру: Владимир Зеленский испугался не столько ответных ударов Москвы, сколько реакции западных столиц.

Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу амбиций украинских спецслужб. По мнению автора, нежелание Белого дома поставлять Киеву определенные виды вооружения говорит о попытках ограничить возможности Украины по атакам российской территории.

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