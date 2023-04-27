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Умер автор и ведущий скандального "Шоу Джерри Спрингера"

20:55
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Журналисту было 79 лет

Телеведущий Джерри Спрингер скончался в возрасте79 лет. Как сообщил близкий друг семьи журналиста, он умер 27 апреля после непродолжительной болезни.

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Созданная журналистом на канале NBC скандальная телепередача стала родоначальником жанра так называемого "бытового телешоу". Участники "Шоу Джерри Спрингера" - простые американцы - обсуждали бытовые проблемы, ругались, иногда дело доходило до драки в прямом эфире и даже швыряния стульями.

Шоу выходило в эфир 27 лет - с 1991 года до 2018 года. Программа имела высокие рейтинги, в какой-то момент даже обогнала шоу знаменитой Опры Уинфри. В 2010 году Спрингер сказал CNN, что не возражает против титула "дедушки треш-телевидения". Иллюзий о своей передаче он не питал и называл ее глупой и безумной, передает "Интерфакс".

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