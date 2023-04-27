Умер автор и ведущий скандального "Шоу Джерри Спрингера"

Журналисту было 79 лет

Телеведущий Джерри Спрингер скончался в возрасте79 лет. Как сообщил близкий друг семьи журналиста, он умер 27 апреля после непродолжительной болезни.

Созданная журналистом на канале NBC скандальная телепередача стала родоначальником жанра так называемого "бытового телешоу". Участники "Шоу Джерри Спрингера" - простые американцы - обсуждали бытовые проблемы, ругались, иногда дело доходило до драки в прямом эфире и даже швыряния стульями.

Шоу выходило в эфир 27 лет - с 1991 года до 2018 года. Программа имела высокие рейтинги, в какой-то момент даже обогнала шоу знаменитой Опры Уинфри. В 2010 году Спрингер сказал CNN, что не возражает против титула "дедушки треш-телевидения". Иллюзий о своей передаче он не питал и называл ее глупой и безумной, передает "Интерфакс".

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