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Шойгу прибыл в Индию на совещание глав Минобороны стран ШОС

21:09
  • четверг
  • 27 апреля 2023

В повестке – вопросы региональной безопасности

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели. В столице Индии 28 апреля пройдет совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

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Кроме российского министра, в совещании примут участие главы военных ведомств стран-участниц ШОС. Это Россия, Индия, Китай, Киргизия, Казахстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Как отмечается в сообщении российского Минобороны, главы военных ведомств Белоруссии и Ирана будут присутствовать в качестве государств – наблюдателей.

В повестке дня совещания - актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Стороны также обсудят дальнейшее укрепление сотрудничества в области обороны, передает "Интерфакс".

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