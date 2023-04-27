Шойгу прибыл в Индию на совещание глав Минобороны стран ШОС

В повестке – вопросы региональной безопасности

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели. В столице Индии 28 апреля пройдет совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме российского министра, в совещании примут участие главы военных ведомств стран-участниц ШОС. Это Россия, Индия, Китай, Киргизия, Казахстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Как отмечается в сообщении российского Минобороны, главы военных ведомств Белоруссии и Ирана будут присутствовать в качестве государств – наблюдателей.

В повестке дня совещания - актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Стороны также обсудят дальнейшее укрепление сотрудничества в области обороны, передает "Интерфакс".

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