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США ввели санкции против ФСБ

21:38
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Спецслужба "неправомерно" задерживала граждан США

Федеральная служба безопасности России попала под санкции США. По версии Вашингтона, спецслужба повинна в "неправомерном задержании американских граждан".

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Как заявил на специальном брифинге представитель вашингтонской администрации, ФСБ "неоднократно принимала участие в арестах, расследованиях и содержании под стражей граждан США, несправедливо задержанных в России". При этом, по словам чиновника, российские государственные СМИ публично признали участие спецслужбы в арестах и расследованиях.

Санкции вводятся и в отношении разведки иранского Корпуса стражей исламской революции, включая четырех представителей ее командования. В Вашингтоне заявляют, что российские и иранские спецслужбы пытались использовать американцев "в качестве политического рычага или для получения уступок от Соединенных Штатов", передает ТАСС.

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