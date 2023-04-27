Линн Трейси утверждает, что российские журналисты могли вылететь в Нью-Йорк

Любимый трюк американских властей – выдавать визы после того, как самолет улетел. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разоблачила фейки посла США в Москве.

"Выдавать визы после того, как срок вылета прошел, любимый трюк американских властей. Все знают массу подобных примеров, а посол США все равно беззастенчиво распространяет фейки", - написала Захарова в Telegram.

Американский посол ранее заявила, что ничего не мешало журналистам пула Лаврова, которые получили американские визы уже после вылета самолета с российской делегацией из Москвы, отправиться в США "своим ходом".

Захарова, в свою очередь, отметила, что "своим ходом" российские журналисты добраться до США никак не могли. Поскольку по милости властей США прямых рейсов Москва-Нью-Йорк давно нет.

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