Блиновской предъявили обвинение

В ближайшее время будет решатся вопрос с мерой пресечения

Блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, она задержана. Об этом в четверг сообщает Телеграм-канал СК России.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновской меры пресечения.

О задержании Елены Блиновской стало известно в четверг утром. Она пыталась выехать из России через Белоруссию. Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов за период 2019-2021 годов на сумму почти миллиард рублей.

Позже Следственный комитет показал видео задержания Блиновской на границе с Белоруссией. На распространенных кадрах видно, как она стоит на фоне дорогой иномарки на пункте пропуска.

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