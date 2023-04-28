Военкоры рассказали об ударах российских Ту-22 и Ту-95 по Украине

Минобороны не подтверждало эту информацию

ВКС России наносят массированный удар по Украине. Такое заявление в пятницу, 28 апреля, сделал Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Взрывы, по сообщениям канала, раздаются на Полтавщине и в Кривом Роге, воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех регионах Украины.

В ночь на 28 апреля в небо поднялись дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95, множество ракет летят в западные регионы, утверждает канал.

Министерство обороны России не подтверждало эту информацию.

Ранее в российском Минобороны рассказали, как штурмовые подразделения Западного военного округа (ЗВО) проходят курс тактической подготовки и боевое слаживание в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. К обучению привлечены офицеры и инструкторы с боевым опытом.

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