Украинские военные не щадят мирных жителей

Украинские военные стреляли из танка по пятиэтажному жилому дому в Артемовске после того, как остававшиеся там жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию. Об этом в пятницу. 28 апреля, рассказал эвакуированный житель города Владимир Кузнецов.

Мужчина сообщил РИА Новости, что укрывавшимся в подвале людям поставили ультиматум: либо выехать на Украину, либо социальные службы по наводке украинских властей отберут у них ребенка.

Владимир рассказал, что украинские военные насильно вывезли его внучку и дочь, отобрав у нее ребенка и фактически вынудив поехать с ними. После их отъезда украинские боевики начали бить прямой наводкой по дому, хотя в подвале оставались еще люди.

ВСУ несут огромные потери в Артемовске. Националисты пытаются бежать из города, вопреки приказам командования. При этом они не щадят мирное население города. В силовых структурах ДНР ранее рассказали, что Вооруженные силы Украины во время отступления из Артемовска взорвали четыре многоэтажных дома. Погибли не менее 20 мирных жителей, среди них есть дети.

При этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что захват Артемовска опасен для Украины тем, что это позволит российским войскам занять больше территорий. По его мнению, полный контроль над Артемовском даст прямую возможность российским войскам наступать на Краматорск и Славянск.

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