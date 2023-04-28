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NASA: за эксплуатацию МКС после 2024 года выступили все участницы

09:01
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Россия подтвердила готовность поддержать продление лишь до 2028 года

Все страны, принимающие участие в реализации программы Международной космической станции (МКС), поддержали продление ее использования после 2024 года. Такое заявление сделало в четверг, 27 апреля, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции

В ведомстве уточнили, что Европа, Япония, Канада и США поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года, сообщает "Интерфакс".

12 апреля российский лидер Владимир Путин обсудил с главой Роскосмоса Юрием Борисовым развитие отечественной космонавтики, главная задача на сегодняшний день — создание собственной орбитальной станции России. Одна из ее функций будет заключаться в том числе и в том, чтобы готовить к реализации российские планы по освоению Луны.

При этом Юрий Борисов подтвердил, что российская сторона поддержала продление эксплуатации МКС до 2028 года. Ранее Москва предупреждала, что собирается выйти из соглашения по станции после 2024 года, однако конкретная дата не была установлена.

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