Аналитик Юшков рассказал о последствиях вытеснения России с рынка ядерной энергетики

Это будет удар по самой Европе

В четверг в Турции начался завоз ядерного топлива на первую в стране атомную электростанцию "Аккую". Республика, таким образом, официально вошла в число государств, развивающих мирный атом. АЭС возводится и будет эксплуатироваться российской корпорацией "Росатом". По видеосвязи в церемонии приняли участие главы государств - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее пять стран G7 договорились "вытеснить Путина" с рынка ядерной энергетики.

О причинах и последствиях такого решения с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве России.

"Показательно, что они используют не "Росатом", а имя Владимира Путина. Потому что все идет от политики. Они сами себя загнали в эту ловушку. Логика санкционной войны заключается в том, что вы вводите все новые и новые ограничения. И фактически ничего между нами не осталось, что еще можно было бы под санкции завести. И как раз одни из немногих сфер, которые еще не под санкциями, это газ, и то частично, и атом. Там вообще почти никаких санкций нет, кроме конкретных санкций против "Росатома", но и то они в финансовой сфере. Даже США, которые обычно выступают "забойщиком" санкций, в марте прошлого года ввели запрет на поставку из России нефти, угля, газа, но не ядерного топлива. Они очень аккуратно к этому относятся, потому что если ты попробуешь подвинуть Россию не со своего рынка, а с какого-то другого, то возникнет дефицит и цены на ядерное топливо пойдут вверх. То, что они сейчас начали об этом говорить, представляет определенную опасность, потому что может усугубить энергетический кризис в самой Европе. Это будет удар по самим себе", - заявил Владимир Путин.

Алексей Фролов, "ТВ Центр"

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