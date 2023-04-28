Задержание Блиновской: как силовики остановили личностный рост "королевы марафонов"

Блогершу обвинили в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей

История о том, как Федеральная налоговая служба остановила личностный рост известного блогера. Громкая новость о том, что задержали Елену Блиновскую при попытке выехать из страны, всколыхнула не только отечественную блогосферу, но и тех, кто использует эффективные схемы ухода от налогов.

Автор популярного "Марафона желаний" Блиновская забыла уплатить налоги на сумму более 900 миллионов рублей из которых более 43 миллионов, по версии следствия, сумела легализовать. Уголовное дело. Она успела заработать не только состояние, но и одновременно статус феи, которая умеет исполнять желания и королевы инфоцыган, продающих воздух. Добрая фея исполнение желаний начала с себя, купив дом в подмосковной Истре, Lamborghini, Range Rover и всякую мелочь из категории "тяжёлый люкс".

Технология исполнения желаний началась у нас ещё в 1990-е. Тогда в моде были целители, экстрасенсы, и кудесники, заряжавшие воду. Люди штабелями падали от их целительной силы. Технологии уже в 90-е помогали обрабатывать аудиторию дистанционно, не мотаясь по концертным залам.

Новый век дал невиданные возможности особо одарённым, которые обладали способностью хоть как-то связывать слова и вести аудиторию к новым вершинам. Главное - убедить людей, что им необходим личностный рост. Неважно, что это такое. Нужен и всё. Психологи без диплома, гуру по инвестициям, коучи широкого профиля, кудесницы, снимающие венчик безбрачия - все, кого справедливо относят к категории инфоцыган, хлынули в соцсети, Telegram, суля публике интенсивные тренинги, марафоны, персональные консультации, которые должны неминуемо привести любого к богатству, процветанию, железному психическому здоровью, подарить мускулатуру как у Аполлона и декольте как у Ким Кардашьян.

Люди хотят богатства и признания. И чем больше денег собирает блогер, тем авторитетнее он становится среди своих адептов. Правда, слава и деньги достаются только ему. Набор пустозвонных красивых фраз и афоризмов способен заменить любые тренировки в спортзале, чтение книг, профессиональный опыт. Как объяснить, что 70 тысяч человек подписаны на некоего Джона, который регулярно пьёт воду из бутылки? 9900 роликов! Герой под ником Benjamin Bennett просто из ролика в ролик сидит в углу комнаты - 374 тысячи подписчиков. И так далее.

Сайт Блиновской до сих пор обещает вебинары, марафоны и полумарафоны, Подарочные сертификаты, игру "Путь желаний". "Гордыня", "Свидание с телом", "Дерзость быть собой" - лишь некоторые блюда из обширного меню. Блиновская призывает: "Измени траекторию движения и посмотри на жизнь другими глазами!"

Тут же кнопка для желающих посмотреть другими глазами - 5900 рублей за работу с куратором. Работа с самим блогером стоит 1 миллион рублей. Но налоговая служба резко изменила траекторию движения самой Блиновской. Всё пошло не по вебинару.

Прежде чем нажимать кнопку "Оплатить", подумайте. Может быть, в действительности всё не так как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр"

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