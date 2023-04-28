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NYT: ВСУ признали превосходство российских войск

09:18
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Западная помощь не помогла Киеву изменить этот факт

Украинские военные заявляют о превосходстве российской армии, несмотря на активную военную помощь Киеву от стран Запада. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали обозреватели The New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк.

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Журналисты процитировали рядового ВСУ, который удивился количеству российской артиллерии, танков, боевых самолетов и вертолетов. Военный заявил, что "мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивный огонь".

Издание указывает, что ВСУ понимают: поставки вооружений и военной техники Западом не гарантируют Киеву успех в боевых действия. Россия сохраняет преимущество по обеспеченности оружием и техникой.

Ранее американские СМИ отмечали, что Вашингтон испытывает сомнения в успешности планируемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В США полагают, что к провалу попытки контрнаступления могут привести проблемы ВСУ с количеством живой силы, а также с обеспеченностью боеприпасами, оружием и материальным снабжением.

Заместитель украинского министра иностранных дел Андрей Мельник признавал, что у Киева не хватает танков для контрнаступления, поэтому Украина еще долгое время будет "неспособна добиться решающего преимущества на поле боя".

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