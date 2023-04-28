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Путин рассказал об инвестициях в беспилотную отрасль в 1 трлн рублей

08:40
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Президент поздно вечером провел совещание на эту тему

Объем финансирования производства беспилотных летательных аппаратов в России может достигать 1 триллиона рублей. Об этом заявил Владимир Путин. Поздно вечером президент провёл совещание по развитию таких авиационных систем. Правительству дано поручение составить отдельный национальный проект по данному направлению и к 1 сентября он должен быть утверждён. Задачи стоят масштабные: российская промышленность к концу 2026 года ориентирована на выпуск 18 тысяч дронов в год.

"Практически нет такой сферы деятельности и сферы экономки, где невозможно было бы применять беспилотные аппараты летательные. И это коренные образом поднимает конкурентоспособность любой  экономики. Коллеги сейчас говорили о трудностях барьерного характера, административных барьерах, которые мешают  идти вперед. Нужно общее понимание того, что преодоление это крайне важно для развития этой отрасли. В Москве всё это получается, я хочу поблагодарить и мэра Москвы и  всю его команду за то, что в столице уделяется такое внимание этому важнейшему направлению нашего развития", - сказал Владимир Путин.

Тему обсуждали в ходе поездки главы государства в столичный технопарк "Руднёво", где создаётся большой центр отечественной беспилотной авиации. Уже построены 18 производственных корпусов, общая площадь - 120 тысяч квадратных метров. Речь шла о том, чтобы создать систему налоговых льгот для производителей летательных аппаратов  по аналогии с IT-компаниями.

Владимир Путин считает вполне возможным сотрудничество России и Китая в создании беспилотной техники. Президент сообщил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином достиг договорённости о "взаимодополнении" наших стран в высокотехнологичных отраслях.

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