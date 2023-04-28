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Минобороны показало работу танков Т-72 в зоне СВО

08:50
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Они оказали огневую поддержку мотострелкам

В зоне проведения спецоперации экипажи танковых подразделений Западного военного округа уничтожили командный пункт украинских националистов. Кадры публикует Минобороны.

Современные боевые машины Т-72Б3 оказали огневую поддержку идущим в наступление мотострелкам. Получив координаты целей от беспилотной авиации, танки выдвинулись на закрытые позиции на переднем крае обороны противника и нанесли сокрушительный удар по врагу. Такая тактика ведения боя позволяет ликвидировать радикалов, оставаясь незамеченными. Как доложила разведка, все задачи успешно выполнены.

"Нам сообщили координаты, мы сразу выехали и отработали, расстояние примерно 7 километров.  Отрабатывали с закрытых огневых позиций - выпустили конвейер в общем, поразили цели В данном случае танк выступает как  артиллерия  - только более мобильная, можно быстро приехать, поразить цели и уехать", - говорит командир танка с позывным "Скарабей".

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