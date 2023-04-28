Новые подвиги российских военных: был ранен, но продолжил бой

Российские военные проявляют мужество и отвагу

Гвардии рядовой Ярослав Малинников по пути следования наших подразделений обнаружил вооружённую группу украинских диверсантов. Несмотря на превосходящие силы противника, Ярослав принял решение атаковать. Заняв выгодную позицию, он прицельным огнём уничтожил вражеский пулемётный расчёт. Понеся потери, радикалы отступили.

Ефрейтор Виталий Вертиев во время освобождения населённого пункта от неонацистов заметил движение во дворе частного дома и подал сигнал своим товарищам. Завязался бой. Виталий был ранен, но продолжил вести прицельный огонь по противнику и лично уничтожил 3 боевиков. Благодаря слаженным и смелым действиям наших десантников группа радикалов была ликвидирована.

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