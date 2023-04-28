Крупный пожар в курганской деревне Логоушка локализован

В результате пожара погиб один человек

Только к утру спасателям в Курганской области удалось локализовать крупный пожар в деревне Логоушка. Открытого горения нет. Огонь, который пришел со стороны леса, уничтожил почти 80 строений, в том числе жилые дома. Погибла женщина.

Из-за жары и сильного ветра пламя быстро охватило до 90 гектаров. Людей эвакуировали, в том числе из двух микрорайонов самого областного центра. В безопасное место вывезли пациентов и персонал психоневрологического интерната.

Подобрался огонь и к заводу "Кургансталь мост" - его удалось остановить буквально на подступах к предприятию, тушить вышли практически все сотрудники. Была задействована авиация и пожарный поезд. В общей сложности к ликвидации возгораний привлечены более 180 человек и 46 единиц техники. В зоне бедствия действует режим ЧС. В Красноярске в готовности к вылету находится самолет амфибия Бе-200.

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