Собянин: фестиваль "Московская весна" пройдет с 28 апреля по 9 мая

Гостей ждут 27 площадок в разных округах

Фестиваль "Московская весна" в этом году пройдет с 28 апреля по 9 мая на 27 площадках в разных округах столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"В столицу вновь пришла "Московская весна" - со свежими красками, яркими эмоциями и искренними улыбками. Популярный фестиваль - ответ на вопрос, почему майские праздники вовсе не обязательно проводить за городом", - написал мэр.

По словам мэра, "Московская весна" - "рай для ребятишек". На образовательных мастер-классах они получат уроки техники речи и актерского мастерства, посетят занятия по вокалу и классической хореографии, приобщатся к творчеству знаменитых художников-плакатистов военных лет. Там же можно будет разучить мелодии из любимых мультфильмов, познакомиться с песнями и танцами времен Великой Отечественной войны.

Также гостей фестиваля ждут ботанические мастер-классы, спектакли по мотивам детских произведений, роллердром, скейт-парки. Посетить площадки можно по предварительной регистрации. Это позволит избежать очередей на вход.

Кроме того, 28 апреля на 23 фестивальных площадках возобновляют работу шале по сбору подарков для участников специальной военной операции и жителей новых территорий в рамках проекта "Москва помогает".

Также подготовлена специальная программа ко Дню Победы. 8-9 мая на фестивальных сценах будут звучать стихи и песни военных лет, включая легендарные "Катюшу" и "Смуглянку". Все желающие смогут оформить поздравительные открытки для наших ветеранов.

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