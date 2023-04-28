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Шойгу: против России задействован военный потенциал почти всех стран НАТО

09:38
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Запад заранее готовился противостоять России

Боевой потенциал и возможности практически всех стран Североатлантического альянса были задействованы против России с началом специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
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Шойгу принимает участие в совещании руководителей оборонных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проводится в Нью-Дели.

Министр указал, что Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников, сообщает "Интерфакс".

В российском МИД ранее указывали, что Москва практически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному конгломерату. В этом противостоянии Украине отведена роль плацдарма, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений.

В ведомстве также отмечали, что Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, а не только тактическим.

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