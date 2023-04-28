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Блиновская признала свою вину и раскаялась

09:57
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Блогера задержали за неуплату налогов

Блогер Елена Блиновская признала свою вину в неуплате налогов более чем на 918 млн рублей. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказала официальный представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.
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В ведомстве уточнили, что Блиновская во время допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

В течение дня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании задержанной меры пресечения, связанной с ограничением свободы. Следственные действия продолжаются, предстоит выявить людей, которые сообщили Блиновской данные, относящиеся к охраняемой законом следственной тайне, сообщает "Интерфакс".

Блиновская, получившая известность благодаря тренингам личностного роста "Марафон желаний", была задержана 27 апреля при попытке покинуть Россию. Вечером того же дня блогера доставили на допрос и задержали до избрания меры пресечения. Ей предъявлены обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере и в отмывании денег в особо крупном размере.

Муж Блиновской Алексей проходит по этому делу свидетелем, его также допросили, но после допроса отпустили.

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Елена Блиновская
Елена Блиновская
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