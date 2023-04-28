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Медведев назвал премьера Молдавии "загадочным существом"

10:08
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Ранее Дорин Речан заявил, что Молдавия не пустит в страну Владимира Путина

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на заявление молдавского премьера о том, что власти страны не пустят в Молдавию Владимира Путина. Он назвал Дорина Речана "загадочным существом".

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"Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии, став предателями своей Родины", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

По мнению зампреда Совбеза, с молдавскими политиками не о чем разговаривать. С ними должен разбираться народ.

"И решит, наконец, кто они – молдаване или румыны", - отметил Медведев.

Он также оговорился, что молдавские политики должны уважать суверенитет Приднестровья.

Накануне премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что молдавские власти не позволят въехать в страну Владимиру Путину. Кроме того, у Кишинева есть "довольно длинный" список официальных лиц России, которые также не смогут въехать в республику. Речан отказался говорить, кто еще включен в этот перечень.

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