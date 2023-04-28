МИД Испании вызвал российского посла

Мадриду не понравились публикации посольства России в соцсетях

Испанское Министерство иностранных дел вызвало российского посла Юрия Клименко из-за публикации российского дипломатического представительства в социальных сетях. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказали информированные источники.

Как пишет El Confidencial, поводом для вызова российского посла стало появление в одном из аккаунтом дипмиссии видео, имеющего отношение к конфликту на Украине.

Юрия Клименко, по сведениям издания, приняла госсекретарь по иностранным и глобальным делам Испании Анхелес Морено. Она потребовала удалить публикацию в соцсети.

Комментарии российской стороны по этому поводу пока не поступали.

Испания активно поддерживает Украину, в том числе оказывая ей военную помощь, а также реализует антироссийские санкции. В марте сообщалось, что Испания обучает украинских военных работе с танками Leopard.

При этом премьер-министр Испании Педро Санчес отмечал, что санкции в отношении России не работают, поскольку в Европе слишком много сторонников российского президента Владимира Путина.

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