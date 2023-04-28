Турция приняла сторону России в вопросе продления зерновой сделки

Часть соглашения по экспорту российской продукции до сих пор не реализована

То, что было обещано России в рамках зерновой сделки, до сих пор не осуществилось. Такое заявление сделал в пятницу, 28 апреля, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Политик заявил, что "здесь мы должны быть справедливы", поскольку Россия продлила в свое время соглашение на 60 дней, заявив при этом "оправдайте наши ожидания".

Нельзя "сказать, что русские ошибаются", подчеркнул Чавушоглу. Он особо указал на проблему банковского обслуживания экспортных операций в связи с тем, что Россельхозбанк отключен от системы SWIFT. Министр заявил, что вопрос обсуждается с США, Великобританией и ООН, сообщает РИА Новости.

Ранее Чавушоглу предупреждал, что непродление зерновой сделки может спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Он указывал, что необходимо пролонгировать соглашение, однако предварительно выполнить все условия российской стороны.

Черноморская продовольственная инициатива была заключена Россией, Украиной и Турцией под патронатом ООН. В рамках этого соглашения Москва разблокировала украинские порты на Черном море, позволив вывозить сельхозпродукцию на экспорт. В ответ Запад должен был снять санкции в отношении российского зерна и удобрений. Однако спустя десять месяцев этого так и не случилось. В ООН признают, что повлиять на западные страны организация не в состоянии.

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