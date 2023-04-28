Отличившихся в ходе СВО военных наградили на передовой

Им вручили госнаграды

Бойцов штурмовых подразделений, отличившихся в ходе спецоперации, отметили государственными наградами. Торжественная церемония проходила недалеко от передовой. Военнослужащим вручили медали "За отвагу", "За воинскую доблесть" и "Участнику специальной военной операции", а также знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени. Командир подразделения с гордостью отзывается о своих бойцах.

"Более девяносто человек штурмового отряда получили заслуженные награды за выполнение своей работы. За взятие "опорников" противника. За постоянную работу, тренировки, выходы на передок. И, соответственно, выполнение своей боевой задачи поставленной. Я очень горжусь своими ребятами. Потому что они все как один единый организм. И распирает гордость за своих пацанов", - говорит командир подразделения с позывным "Гари".

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