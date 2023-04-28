Панда Яя вернулась в Китай после 20 лет жизни в США

Возвращению посланника дружбы предшествовал скандал

Посланник дружбы в США панда Яя вернулась на родину в Китай. 20-летний контракт закончился. Но не без скандала. Волну возмущения в китайском обществе вызвало состояние животного. Медведица сильно исхудала и облезла. Тревоги добавила и недавняя гибель в американском зоопарке соседа Яя - самца Лэлэ.

В аэропорту Шанхая панду Яя встречала целая армия фанатов. Многие не могли сдержать слёз. За передвижениями любимицы следили по Flightradar, как обычно бывает с политиками или звёздами первой величины. Яя и правда звезда. Бамбуковые медведи - достояние и символ Китая, посланники дружбы, которых Пекин иногда сдаёт в аренду в рамках "панда-дипломатии". Каждая особь - на вес золота. Относятся к ним очень трепетно.

В зоопарке американского Мемфиса, где панда провела последние 20 лет, к её отъезду подготовили трогательный ролик. Но исправить дурную репутацию зверинца это вряд ли поможет. Возвращению животного предшествовал скандал. В феврале в Мемфисе внезапно умер самец ЛэЛэ. По официальной версии, от проблем с сердцем - оба медведя уже пожилые. Но вслед за этим посетители обратили внимание на вялость, худобу и нездоровый вид Яя. Она с трудом грызла бамбук и выпрашивала еду у посетителей. Зоозащитники выложили в интернет ролик о страданиях панды.

Небрежное обращение с редким животным возмутило людей по всему миру. Петицию с требованием немедленно вернуть медведя на родину подписали более ста тысяч человек. В США приехала делегация из Китая. Ветеринары установили, что шерсть Яя выпадает из-за кожного заболевания. Других отклонений не нашли. Панду перевели на специальное питание. Одновременно истёк договор аренды с зоопарком. Почётную миссию пушистого дипломата решили не продлевать.

Зооскандал - как метафора сложных отношений США и Китая. На родине панде явно лучше, чем в гостях. Сейчас Яя находится на карантине в Шанхае и с любопытством осматривает новый дом. Через месяц она отправится в Пекинский зоопарк, где и родилась 23 года назад. А в зарубежных зверинцах идут инспекции. Китайцы проверяют состояние бамбуковых мишек, которые находятся в аренде. К Московскому зоопарку, где живут Жуи и Диндин, никаких нареканий нет.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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